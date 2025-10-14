Jovem é morto a tiros em Carazinho; vítima foi atingida no rosto

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (13) em Carazinho, no norte do Estado. Segundo a Brigada Militar, as guarnições foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida na Rua Santos Dumont, bairro Glória.
O homem foi identificado como Anderson Maicon da Silva. Ele tinha diversas marcas de tiro no rosto.
Segundo uma testemunha ouvida pela polícia, um indivíduo surgiu de um matagal próximo ao local e atirou contra a vítima. A polícia apreendeu estojos das munições localizados na via.
A rua permaneceu isolada para trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Ninguém foi preso até o momento e a Polícia Civil investiga as motivações do crime.