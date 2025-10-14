Segurança

Norte do RS
Notícia

Jovem é morto a tiros em Carazinho; vítima foi atingida no rosto

Segundo uma testemunha ouvida pela polícia, um indivíduo surgiu de um matagal próximo ao local e efetuou os disparos

Rebecca Mistura

Repórter

