Jovem é morto a tiros em Carazinho; vítima foi atingida no rosto

Local foi isolado pela Brigada Militar e Polícia Civil. Mara Steffens / O Correspondente

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (13) em Carazinho, no norte do Estado. Segundo a Brigada Militar, as guarnições foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida na Rua Santos Dumont, bairro Glória.

O homem foi identificado como Anderson Maicon da Silva. Ele tinha diversas marcas de tiro no rosto.

Segundo uma testemunha ouvida pela polícia, um indivíduo surgiu de um matagal próximo ao local e atirou contra a vítima. A polícia apreendeu estojos das munições localizados na via.