Indígenas em conflito de Água Santa gastaram cerca de R$ 500 mil em armas e munições só em 2024, diz Polícia Federal

Operação apreendeu diversas armas e munições nesta sexta-feira (3). Polícia Federal / Divulgação

Os grupos em conflito na Terra Indígena de Carreteiros, em Água Santa, no norte gaúcho, gastaram R$ 500 mil em armas e munições ao longo do ano passado, aponta investigação da Polícia Federal.

Em 2024, ao menos uma pessoa foi morta e diversas ficaram feridas em meio a confrontos pela liderança da terra indígena. Em um dos episódios, mulheres e crianças foram usadas como barreira para impedir a aproximação do pelotão de choque.

A Operação Peacekeeper, deflagrada pela PF nesta sexta-feira (3), cumpriu 31 mandados, sendo 23 de busca e apreensão e oito de prisões preventivas em Vacaria, Redentora, Água Santa, Benjamin Constant do Sul, Erebango, Tapejara, Passo Fundo, Charrua e Treze Tílias (SC).

Entre os alvos com mandado, cinco foram presos e três estão foragidos. Outras três pessoas foram presas em flagrante em Água Santa e Charrua.

Segundo o delegado Eduardo Nobre Bueno Brandão, responsável pela operação, os fornecedores de armas eram arrendatários de terras, caçadores e colecionadores de armas de fogo, além de pessoas envolvidas com facções criminosas.

— A investigação mostrou que os indígenas chegaram a trocar tratores e implementos agrícolas da comunidade por armas. O objetivo dessa operação é justamente reprimir e dissuadir a prática de fornecimento de armas e munições ao conflito — disse.

Alvos da operação são investigados pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de arma de fogo, e constituição de milícia privada. Polícia Federal / Divulgação

Também foram apreendidas diversas armas de fogo. Segundo o delegado, muitas eram registradas legalmente, por pertencerem a pessoas com licença de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs).

— Mas daremos o devido procedimento para que essas permissões sejam cassadas — afirmou o delegado.