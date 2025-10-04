Incêndio destrói residência em Lagoa Vermelha

Uma residência foi destruída em um incêndio em Lagoa Vermelha, no norte do RS, nas primeiras horas da manhã deste sábado (4). Não há registro de feridos.

O caso aconteceu por volta das 5h30min, em um imóvel situado na rua Jockey Club, no bairro Ernani Dias de Moraes. No momento em que o fogo começou, havia pessoas no imóvel, que funcionava como casa e comércio.

Leia Mais Estrutura que pegou fogo no pátio da Coleurb é interditada; veja o que se sabe sobre o incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência de incêndio. O combate às chamas e o rescaldo levaram duas horas, e a estrutura do imóvel ficou destruída.

As causas do fogo que destruiu o imóvel serão investigadas.