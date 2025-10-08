Segurança

Idoso é morto com pauladas na cabeça em Carazinho

Homem de 64 anos foi encontrado com sinais de espancamento em um posto de combustível, próximo à rodoviária

Luiz Otávio Calderan

Repórter

