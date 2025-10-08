Idoso é morto com pauladas na cabeça em Carazinho

Um idoso de 64 anos foi morto com pelo menos duas pauladas na cabeça durante a madrugada desta quarta-feira (8) em Carazinho, no norte do RS A vítima foi identificada como Jorge Luiz Ferreira dos Santos.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado com sinais de espancamento na área de um posto de combustível, localizado na Avenida Flores da Cunha. O local fica próximo à rodoviária, no bairro Oriental.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos no local e o corpo será submetido a exame de necropsia. A investigação está a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Carazinho.

Conforme o delegado Leandro Antunes, responsável pelo caso, o homem possuía antecedentes pelo crime de ameaça. Até o momento, ninguém foi preso.