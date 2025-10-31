Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem é preso em operação contra esquema que teria desviado R$ 200 mil de serviços de saúde em Três Passos

Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão em escritório envolvido em fraudes em serviços de atendimento domiciliar

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS