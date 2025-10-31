Homem é preso em operação contra esquema que teria desviado R$ 200 mil de serviços de saúde em Três Passos

Seis mandados de busca e apreensão são cumpridos contra esquema de desvios de recursos em Três Passos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil cumpre seis mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (31) em Três Passos, no noroeste do Estado. A operação busca desarticular um esquema criminoso que pode ter desviado mais de R$ 200 mil em esquema envolvendo a judicialização de atendimentos domiciliares de saúde — o chamado home care.

Na ação, um homem foi preso em flagrante por posse de arma de fogo em situação ilegal. A polícia apreendeu também documentos, celulares e computadores.

As investigações começaram no ano passado, a partir de denúncias da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). O relatório de auditoria da Cage apontou ainda superfaturamento de até 293% nos serviços prestados.

Segundo a polícia, empresários e advogados atuavam de forma coordenada para direcionar contratações a uma única empresa de assistência à saúde domiciliar. Para simular concorrência, os envolvidos apresentavam orçamentos falsos de empresas que não existiam ou tinham ligação direta com o grupo criminoso beneficiado.

Mais de 40 processos judiciais suspeitos foram identificados nas comarcas de Três Passos, Santo Augusto, Palmeira das Missões e Planalto. Em cerca de 90% dos casos patrocinados pelo escritório investigado, a mesma empresa foi contratada e recebeu recursos por meio de bloqueios judiciais contra Estado, prefeituras e até o IPE Saúde.

Foram verificadas divergências nos valores apresentados pela empresa para as mesmas especialidades, além de atendimentos e atestados médicos emitidos por profissionais sem a devida especialização ou com especialidade diversa da exigida pelo quadro clínico dos pacientes.

Investigações

Em setembro, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou 12 pessoas suspeitas de integrar uma rede de fraudes e desvio de recursos públicos destinados a serviços de saúde domiciliar.