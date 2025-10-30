Homem é preso e tem carros de luxo apreendidos em operação da Polícia Federal contra rifas clandestinas em Ijuí

Um empresário de Ijuí, no noroeste gaúcho, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (30) em operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro e rifas clandestinas.

A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo um em Ijuí e dois em Chapecó (SC). Nas buscas, os policiais apreenderam celulares e dois carros de luxo — uma camionete RAM e um Camaro.

Os dois carros estavam sob a posse do homem de Ijuí, mas foram registradas em nomes de terceiros.

Além da prisão preventiva, a Vara Criminal Especializada em Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro pediu o bloqueio de R$ 4 milhões das contas do empresário de Ijuí. Outros R$ 300 mil foram bloqueados na conta do suspeito investigado em Chapecó.

O morador de Ijuí começou a ser investigado depois de denúncia de que estaria realizando rifas ilegais. Segundo os denunciantes, os sorteios eram fraudados e prêmios eram entregues para pessoas próximas. Ele foi preso e será encaminhado ao Presídio de Santo Ângelo.