Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem é preso e tem carros de luxo apreendidos em operação da Polícia Federal contra rifas clandestinas em Ijuí

Além das buscas, Justiça determinou o bloqueio de R$ 4 milhões em contas bancárias do investigado

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS