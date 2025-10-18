Homem é preso duas vezes por furto de veículos em menos de seis horas em Passo Fundo 

Um homem foi preso duas vezes em um intervalo de menos de seis horas em Passo Fundo. O suspeito foi detido após furtar dois veículos em diferentes pontos da cidade na noite de sexta (17) e na madrugada de sábado (18).

No primeiro caso, a Brigada Militar foi acionada para atender ocorrência de furto de um Hyundai HB20 por volta das 22h. O veículo foi encontrado abandonado em um beco na Rua Parobé, mas o suspeito do crime havia fugido com o celular, carteira com cerca de R$ 300 e chaves do veículo.

Durante as buscas, o homem foi localizado com diversos ferimentos. Conforme relato, ele teria sido agredido por outras pessoas com um facão após tentar vender o celular furtado em um ponto de tráfico. O suspeito foi encaminhado para atendimento no hospital antes de ser levado para a delegacia.

Horas depois, por volta das 3h50min, o indivíduo voltou a ser flagrado furtando outro veículo. Desta vez, em um posto de combustíveis na BR-285. Conforme a Brigada Militar, ele teria aproveitado o momento em que a chave estava na ignição para levar o carro.

O suspeito foi abordado por um policial militar, que o viu saindo do automóvel e entrando em um barraco abandonado. O veículo foi localizado no mesmo local onde estava o suspeito de ser o autor dos furtos, no bairro São Luiz Gonzaga, em frente a um supermercado.