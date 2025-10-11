Homem é morto a tiros em Passo Fundo

Um homem foi morto a tiros na noite de sexta-feira (10), na Rua Evandi Camargo de Lara, no bairro Altos da Boa Vista, em Passo Fundo, no norte do Estado. Ele foi identificado como Roger Mateus dos Santos, 35 anos.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima estava chegando em casa quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Os tiros teriam sido efetuados por um ocupante de um VW Polo.

O homem chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local no momento do ocorrido e encaminhado ao Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

