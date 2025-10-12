Homem é morto a tiros dentro de farmácia em Entre-Ijuís; dois suspeitos foram presos

Dois homens suspeitos foram presos em Santo Ângelo. Crpo Missões / Divulgação

Um homem foi morto a tiros dentro de uma farmácia na noite de sábado (11), em Entre-Ijuís, na Região das Missões. Ele foi identificado como Douglas Moraes Schwingel, de 32 anos.



Segundo informações da Brigada Militar, a vítima teria sido atingida no estabelecimento que fica na Rua Integração, no centro da cidade, por volta das 21h. Ele estava com a namorada e morreu no local.

O ataque causou pânico entre funcionários e clientes que estavam na farmácia no momento do ataque. Conforme testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta, o carona desceu e efetuou os disparos.

A vítima correu tentando se esconder no interior do estabelecimento, sendo perseguido e alvejado novamente. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas e isolaram a área para realização da perícia e coleta de provas.

Suspeitos presos

Ainda de acordo com a Brigada Militar, dois suspeitos de participação no crime foram presos na mesma noite, em Santo Ângelo.

Durante diligências, os policiais encontraram um veículo que tentou fugir ao perceber a aproximação das viaturas. No automóvel estavam dois homens, um deles foragido do sistema prisional.

Foram realizadas buscas em uma residência ligada aos suspeitos, onde foram localizadas drogas, uma arma de fogo e munições. Também foram encontradas roupas semelhantes às utilizadas no homicídio em Entre-Ijuís.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e depois encaminhados ao Presídio Regional de Santo Ângelo. O veículo utilizado na ação foi recolhido.

A dinâmica do crime e as motivações para o ataque agora serão investigadas pela Polícia Civil.

Douglas Moraes Schwingel será velado na Capela Ecumênica Municipal de Entre-Ijuís, a partir do meio-dia deste domingo (12). O sepultamento está previsto para às 17h no Cemitério Municipal.

