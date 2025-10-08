Homem é encontrado morto com marcas de tiros no interior de Cruz Alta

Este foi o sexto homicídio registrado em Cruz Alta em 2025. Amauri Rodrigues / Divulgação

Um homem foi encontrado morto com diversas marcas de tiros na manhã desta quarta-feira (8) em Cruz Alta, no noroeste gaúcho. O corpo estava em uma estrada da zona rural da cidade, na comunidade de Lajeado da Cruz.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada por volta das 6h30min. Ao chegar no local, encontrou o corpo da vítima com diversas perfurações provocadas por o que parecem ser disparos de arma de fogo.

Leia Mais Idoso é morto com pauladas na cabeça em Carazinho

O homem foi identificado como Júlio César Kursawa da Silva, 37 anos.

Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime, mas a Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução. O local foi isolado para os trabalhos da perícia criminal.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), este foi o sexto homicídio registrado em Cruz Alta em 2025.