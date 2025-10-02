Golpe virtual causa prejuízo de mais de R$ 200 mil a médico de Ijuí

Um médico de Ijuí viveu uma situação alarmante ao descobrir que dois veículos haviam sido comprados e financiados em seu nome sem que ele tivesse feito qualquer negociação. O caso é investigado pela Polícia Civil e expõe as engrenagens cada vez mais robustas dos golpes virtuais.
Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva percebeu que havia sido vítima de fraude ao tentar acessar o aplicativo do governo federal e ver que seu e-mail e senha haviam sido alterados. Ao consultar a CNH digital, descobriu que dois carros estavam registrados em seu nome, com valores que ultrapassavam R$ 200 mil.
— O sistema de segurança foi falho em diversos patamares, mas o que mais preocupou foi a concessionária de carro financiar 100% do veículo, com todas as taxas, sem conversar ou reconhecer o titular dos documentos. Eles (os golpistas) podem ter apresentado documentos falsos, mas eu nunca fui nessa revenda, então quem foi retirar o carro em meu nome? — questionou.
As negociações foram feitas apenas pela internet. Um dos veículos foi retirado em uma concessionária de Rio Grande. O outro, avaliado em R$ 129,9 mil, teve a compra cancelada por uma concessionária de Passo Fundo depois do vendedor desconfiar da documentação enviada.
— O enteado que viria buscar o carro era mais velho que o próprio comprador. Pedimos a documentação autenticada e houve relutância, o que acendeu o alerta. Fomos pesquisando até que conseguimos o contato do verdadeiro Rodrigo — relatou Charles Sperotto, consultor de vendas da loja.
A gerente comercial da concessionária, Andressa Saraiva, confirmou que a venda foi cancelada antes do emplacamento e que a empresa registrou um boletim de ocorrência.
— Explicamos ao banco que se tratava de um golpe e conseguimos evitar prejuízos ao cliente e à empresa — afirmou.
A concessionária de Rio Grande que vendeu e entregou o carro aos golpistas foi contatada pela reportagem, mas optou por não se manifestar sobre o caso. O veículo, avaliado em mais de R$ 100 mil, não foi localizado e segue no nome da vítima.
Uso das redes sociais para coletar dados
Até setembro deste ano, quase 400 casos de estelionato foram registrados em Ijuí, município de 84,7 mil habitantes do noroeste gaúcho. Segundo o delegado Ricardo Miron, os criminosos têm usado redes sociais e ferramentas de busca para obter dados de vítimas em potencial:
— Com uma simples selfie e dados pessoais eles conseguem fazer financiamentos e até adquirir bens em nome de terceiros.
A suspeita é que o golpe sofrido por Rodrigo pode ter envolvido o uso de inteligência artificial para validar o reconhecimento facial exigido em compras online.
— Essas tecnologias estão sendo usadas para simular provas de vida e enganar sistemas de segurança — alertou o médico.
Especialista em Ciências da Computação, Tiago Mallmann Rohde reforça que a engenharia social é uma das técnicas mais comuns.
— Criminosos se passam por pessoas conhecidas, criam páginas falsas e enviam links por WhatsApp, e-mail ou SMS. Ao clicar, a vítima fornece dados sensíveis que são usados nos golpes — alertou.
Por isso, a Polícia Civil ressalta a importância de registrar boletins de ocorrência, mesmo em casos de prejuízo pequeno, para evitar a chamada “cifra negra” — crimes que não entram nas estatísticas oficiais.
Veja dicas para se proteger de golpes online
- Use senhas fortes e evite dados óbvios, como datas de nascimento
- Ative a autenticação em dois fatores
- Nunca clique em links suspeitos
- Desconfie de contatos urgentes pedindo informações ou pagamentos
- Evite redes Wi-Fi públicas sem proteção
- Limite a exposição de dados pessoais nas redes sociais.
Como aumentar a segurança da sua conta Gov.br
No app Gov.br (Android ou iOS/iPhone), acesse a opção "Segurança da conta" e ative as seguintes ferramentas:
- Autenticação de duas etapas: adiciona uma segunda camada de segurança no login. Mesmo que alguém saiba sua senha, só conseguirá acessar a conta com um código extra enviado para seu celular ou aplicativo de autenticação.
- Login com biometria do celular: permite acessar a conta usando a biometria (digital ou facial) cadastrada no seu celular. Isso dificulta o uso indevido por terceiros, mesmo que tenham seu CPF e senha.
- Limitação de acesso a dispositivos autorizados: impede que outros dispositivos façam login na sua conta. Só aparelhos autorizados previamente por você poderão acessar, aumentando o controle sobre quem entra.