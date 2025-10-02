Golpe virtual causa prejuízo de mais de R$ 200 mil a médico de Ijuí

Carros foram financiados através do aplicativo Gov.br. Médico só identificou transações ao verificar a CNH Digital. Reprodução RBS TV / Divulgação

Um médico de Ijuí viveu uma situação alarmante ao descobrir que dois veículos haviam sido comprados e financiados em seu nome sem que ele tivesse feito qualquer negociação. O caso é investigado pela Polícia Civil e expõe as engrenagens cada vez mais robustas dos golpes virtuais.

Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva percebeu que havia sido vítima de fraude ao tentar acessar o aplicativo do governo federal e ver que seu e-mail e senha haviam sido alterados. Ao consultar a CNH digital, descobriu que dois carros estavam registrados em seu nome, com valores que ultrapassavam R$ 200 mil.

— O sistema de segurança foi falho em diversos patamares, mas o que mais preocupou foi a concessionária de carro financiar 100% do veículo, com todas as taxas, sem conversar ou reconhecer o titular dos documentos. Eles (os golpistas) podem ter apresentado documentos falsos, mas eu nunca fui nessa revenda, então quem foi retirar o carro em meu nome? — questionou.

As negociações foram feitas apenas pela internet. Um dos veículos foi retirado em uma concessionária de Rio Grande. O outro, avaliado em R$ 129,9 mil, teve a compra cancelada por uma concessionária de Passo Fundo depois do vendedor desconfiar da documentação enviada.

— O enteado que viria buscar o carro era mais velho que o próprio comprador. Pedimos a documentação autenticada e houve relutância, o que acendeu o alerta. Fomos pesquisando até que conseguimos o contato do verdadeiro Rodrigo — relatou Charles Sperotto, consultor de vendas da loja.

Leia Mais Polícia monitorou perfis em redes sociais para rastrear e prender envolvidos em organização criminosa que aplicava golpes na internet

A gerente comercial da concessionária, Andressa Saraiva, confirmou que a venda foi cancelada antes do emplacamento e que a empresa registrou um boletim de ocorrência.

— Explicamos ao banco que se tratava de um golpe e conseguimos evitar prejuízos ao cliente e à empresa — afirmou.

A concessionária de Rio Grande que vendeu e entregou o carro aos golpistas foi contatada pela reportagem, mas optou por não se manifestar sobre o caso. O veículo, avaliado em mais de R$ 100 mil, não foi localizado e segue no nome da vítima.

Carro comprado em concessionária de Rio Grande segue no nome da vítima do golpe e ainda não foi localizado. Reprodução RBS TV / Divulgação

Uso das redes sociais para coletar dados

Até setembro deste ano, quase 400 casos de estelionato foram registrados em Ijuí, município de 84,7 mil habitantes do noroeste gaúcho. Segundo o delegado Ricardo Miron, os criminosos têm usado redes sociais e ferramentas de busca para obter dados de vítimas em potencial:

— Com uma simples selfie e dados pessoais eles conseguem fazer financiamentos e até adquirir bens em nome de terceiros.

A suspeita é que o golpe sofrido por Rodrigo pode ter envolvido o uso de inteligência artificial para validar o reconhecimento facial exigido em compras online.

— Essas tecnologias estão sendo usadas para simular provas de vida e enganar sistemas de segurança — alertou o médico.

Leia Mais Dados de juíza federal foram usados ao menos 40 vezes por hacker alvo de operação no RS

Especialista em Ciências da Computação, Tiago Mallmann Rohde reforça que a engenharia social é uma das técnicas mais comuns.

— Criminosos se passam por pessoas conhecidas, criam páginas falsas e enviam links por WhatsApp, e-mail ou SMS. Ao clicar, a vítima fornece dados sensíveis que são usados nos golpes — alertou.

Por isso, a Polícia Civil ressalta a importância de registrar boletins de ocorrência, mesmo em casos de prejuízo pequeno, para evitar a chamada “cifra negra” — crimes que não entram nas estatísticas oficiais.

Caso é investigado pela Polícia Civil. Reprodução RBS TV / Divulgação

Veja dicas para se proteger de golpes online

Use senhas fortes e evite dados óbvios, como datas de nascimento

Ative a autenticação em dois fatores

Nunca clique em links suspeitos

Desconfie de contatos urgentes pedindo informações ou pagamentos

Evite redes Wi-Fi públicas sem proteção

Limite a exposição de dados pessoais nas redes sociais.

Como aumentar a segurança da sua conta Gov.br

No app Gov.br (Android ou iOS/iPhone), acesse a opção "Segurança da conta" e ative as seguintes ferramentas: