Segurança

Estelionato
Notícia

Golpe do falso advogado: vítima de Passo Fundo pagou quase R$ 13 mil para criminosos que forjam taxas em processos judiciais

Fraudes envolvem pedidos de depósitos para liberação de valores judiciais e uso de documentos falsos

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS