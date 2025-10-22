Segurança

"Armamento de guerra"
Notícia

Fuzil e pistolas: Polícia Civil apreende armas que seriam usadas para assassinar empresário em Soledade

Delegacia identificou plano de execução há duas semanas, quando os policiais já investigavam o grupo criminoso

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS