Fuzil e pistolas: Polícia Civil apreende armas que seriam usadas para assassinar empresário em Soledade

Armamento foi encontrado dentro de caixa em casa do bairro Farroupilha na manhã desta quarta-feira (22). Políia Civil / Divulgação

A Polícia Civil apreendeu armamentos pesados, como fuzil e pistolas, em Soledade, no norte gaúcho, na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a investigação, as armas e munição estavam escondidos em caixa dentro de uma casa no bairro Farroupilha e seriam usadas para assassinar um empresário da cidade.

A ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) aconteceu depois da descoberta do plano de execução há duas semanas, quando os policiais já investigavam o grupo criminoso.

— Desde que tivemos acesso a essa informação, passamos a diligenciar para identificar esse empresário e tentar localizar esses indivíduos e seus armamentos, que seriam empregados na prática criminosa — disse a delegada regional Fabiane Bittencourt.

Leia Mais Polícia prende suspeito de matar homem e ocultar cadáver em Rio dos Índios; motivação seria caso extraconjugal

Na casa, a Polícia Civil apreendeu duas pistolas calibres .45 e 9mm, um fuzil .556, coletes balísticos, diversos carregadores e munições. Ao todo, foram apreendidos os seguintes itens:

5 bala clavas

5 coletes com placas balísticas

1 carregador de Glock calibre 9mm para 17 munições

1 carregador Glock calibre 9mm para 31 munições

1 carregador Taurus calibre .45 para 8 munições

1 carregador de fuzil calibre 566 para 30 munições

1 pistola Taurus modelo 1911 calibre 45

1 pistola Glock modelo G17 calibre 9mm com numeração suprimida e kit rajada

1 fuzil 556 sem numeração e sem marca aparente

14 munições intactas calibre .45

29 munições intactas calibre 9mm

45 munições intactas calibre 556

luvas de latex.

Ninguém foi preso na ação desta quarta-feira (22), mas, segundo a delegada, suspeitos já foram identificados.

Leia Mais Menina de 10 anos morre após sofrer choque elétrico em propriedade rural no Noroeste

— Já temos parte da organização também identificada, mas ainda há algumas diligências pendentes para esclarecer de forma completa o cenário criminoso — afirmou a delegada.