Dois indígenas são presos após confronto armado na reserva de Erebango

Dois indígenas, de 27 e 36 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (13) por envolvimento em conflito armado na Reserva Ventarra, em Erebango, norte do Estado.
O confronto começou na noite de domingo (12), motivado por disputa pelo controle da terra indígena. Segundo a Brigada Militar (BM), que permanece no local, foram pelo menos duas horas de ataques e dezenas de tiros disparados. Um dos presos foi atingido na perna, mas não corre risco de vida.
A terra de 772 hectares é habitada por caingangues que estão em conflito há um mês por não concordar com o atual cacicado.
Em 15 de setembro, um indígena morreu depois de ser atingido por um tiro durante confronto entre os grupos rivais.