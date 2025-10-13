Dois indígenas são presos após confronto armado na reserva de Erebango

Segundo a Brigada Militar (BM), que permanece no local, foram pelo menos duas horas de ataques e dezenas de tiros disparados. Lenon Boeno / Portal Erechim / Divulgação

Dois indígenas, de 27 e 36 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (13) por envolvimento em conflito armado na Reserva Ventarra, em Erebango, norte do Estado.

O confronto começou na noite de domingo (12), motivado por disputa pelo controle da terra indígena. Segundo a Brigada Militar (BM), que permanece no local, foram pelo menos duas horas de ataques e dezenas de tiros disparados. Um dos presos foi atingido na perna, mas não corre risco de vida.

A terra de 772 hectares é habitada por caingangues que estão em conflito há um mês por não concordar com o atual cacicado.

Em 15 de setembro, um indígena morreu depois de ser atingido por um tiro durante confronto entre os grupos rivais.

Em setembro, confronto entre grupos rivais deixou um morto. 3° BPChoque / Divulgação