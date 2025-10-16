Dois homens são presos por tráfico em Passo Fundo; drogas eram vendidas em estúdio de tatuagem

Suspeitos de integrar o grupo foram encaminhados ao Presídio Regional de Passo Fundo. Polícia Civil / Divulgação

Duas pessoas foram presas em Passo Fundo, na manhã desta quinta-feira (16), durante uma operação da Polícia Civil para combater o tráfico de entorpecentes. Drogas, uma pistola e munições também foram apreendidas.

Um homem foi preso preventivamente e outro em flagrante por posse de 94 comprimidos de ecstasy, uma pistola calibre 9 mm com 50 cartuchos, outros dois cartuchos calibre 12 e outros apetrechos.

A operação Bad Ink foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). A investigação apurou que um grupo associado ao tráfico de drogas fazia a venda de entorpecentes através de tele-entrega, por meio de um estúdio de tatuagem e em bares e drinkerias da cidade.

Conforme o delegado Venicios Demartini, foi executado um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam maconha, ecstasy, haxixe, uma pistola calibre 9 mm e munição.

Após os trâmites legais, os suspeitos foram conduzidos ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanecem à disposição da Justiça.