Dois homens são presos por falsificação de bebidas em Passo Fundo; garrafas eram compradas em lixão 

Mais de cem garrafas adulteradas foram apreendidas. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu três homens durante uma operação de combate à falsificação e adulteração de bebidas, realizada na manhã desta quarta-feira (15) em Passo Fundo, no norte do RS.

Dois homens tinham mandado de prisão preventiva por suspeita de envolvimento na falsificação de destilados. A terceira prisão ocorreu em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Os suspeitos compravam garrafas, lavavam, fabricavam o rótulo, misturavam a outros produtos e vendiam as bebidas como originais. Eles comercializavam para estabelecimentos de Passo Fundo.

— Compravam por R$ 3 a vodca mais simples e engarrafavam nas garrafas que compravam de um lixão em Santa Maria. Falsificavam os rótulos por uma gráfica e vendiam como originais para clientes, casas noturnas, bares — disse a delegada Carolina Goulart, responsável pela investigação.

Na ação, a polícia apreendeu mais de cem garrafas de vodca, uísque, gim e cachaça sem nota fiscal. As bebidas passarão por perícia para confirmar a adulteração.

— Através de outra investigação, foi apreendido um celular e verificaram que havia uma fábrica clandestina. Os presos têm antecedentes por tráfico de drogas — explicou a delegada.

Garrafas vão para perícia. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Ainda conforme a Polícia Civil, as adulterações em Passo Fundo não teriam relação com os casos envolvendo metanol.

As falsificações no norte do RS envolveram bebidas baratas com misturas, a exemplo do uísque feito com essência de conhaque. O esquema priorizava destilados com sabor, porque seria mais fácil de usar as essências para mascarar o cheiro.

Segundo a delegada, a operação segue em andamento. Os policiais fazem buscas por um quarto homem envolvido nas adulterações, que está foragido.

