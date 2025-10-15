Segurança

Norte do RS
Notícia

Dois homens são presos por falsificação de bebidas em Passo Fundo; garrafas eram compradas em lixão 

Suspeitos fabricavam rótulos, misturavam a outros produtos e vendiam bebidas como originais. Caso não tem relação com metanol 

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS