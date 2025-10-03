Dois adolescentes e um homem são mortos a tiros em Não-Me-Toque 

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um ataque a tiros na noite de quinta-feira (2) em Não Me Toque, no norte do Estado. O crime ocorreu por volta das 22h na Rua Jaime Viau.

No local, a Polícia Civil, encontrou uma caminhonete alvejada por disparos de arma de fogo. As cinco pessoas estavam no veículo, que havia colidido contra uma placa de sinalização.

Conforme a investigação, ocupantes de uma motocicleta perseguiram o carro pela via e atiraram pelo menos 40 vezes contra o veículo. Dentro da Ecosport estavam as três vítimas, identificadas pela Polícia Civil. São eles: Axel Gabriel Cardoso, 22 anos e Kauã Rafael Cardoso Cortez, 17 anos. Ambos eram irmãos. A terceira vítima foi identificada como Miquéias Ariel da Silva, 17 anos.

Os dois feridos, de 20 e 25 anos, foram socorridos após pedir ajuda na sede da Brigada Militar, próxima do local. A dupla foi levada ao Hospital Alto Jacuí, em Não-Me-Toque. O estado de saúde deles não foi informado.

Segundo a polícia, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa.



