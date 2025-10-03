Segurança

Norte do RS
Notícia

Dois adolescentes e um homem são mortos a tiros em Não-Me-Toque 

Conforme a investigação, ocupantes de uma motocicleta perseguiram o carro em que as vítimas estavam e atiraram pelo menos 40 vezes contra o veículo. Suspeita é que o crime tenha sido motivado por tráfico de drogas 

Rebecca Mistura

Repórter

