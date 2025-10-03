Dívida teria motivado incêndio que matou mulher em Lagoa Vermelha; três foram presos

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento no incêndio que vitimou Luci Salete Nerys de Andrade, 62 anos, e feriu Jorge Antônio Ribeiro e Iraí de Paula Nery na madrugada de 25 de setembro em Lagoa Vermelha, no norte do Estado. Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (2).

Entre os suspeitos, dois homens de 18 anos foram presos preventivamente, identificados como executores da ação. Eles foram encaminhados ao Presídio de Lagoa Vermelha. O terceiro, um homem de 39 anos, é o suposto mandante do crime e estava recolhido no Presídio Estadual de Santa Maria, na Região Central.

Segundo a investigação, o ataque teria sido motivado por uma dívida contraída pelo filho de uma das vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o jovem havia iniciado um incêndio em um imóvel pertencente a integrantes de uma facção criminosa, que passou a cobrar compensação pelo ato.

Poucos dias depois, o jovem cometeu suicídio. As cobranças iniciaram-se contra o pai e familiares da vítima, o que culminou no homicídio investigado.

Relembre o caso

Na data do ataque, dois homens invadiram a residência de Luci e Ribeiro e atearam fogo no quarto onde o casal estava. A mulher, que era portadora de deficiência e não conseguia se locomover sozinha, morreu no local. O marido conseguiu escapar pela janela, mas sofreu queimaduras graves.