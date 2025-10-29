Detento que fugiu do presídio de Getúlio Vargas estava preso por latrocínio de motorista de Passo Fundo

Apenado fugiu da unidade no horário de pátio. Neiva Motta / SSPS / Divulgação

O detento de 20 anos que fugiu do Presídio Estadual de Getúlio Vargas, no norte do Estado, é um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio do motorista de aplicativo Jardel Saraiva de Barros, em Passo Fundo.

O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de junho, no bairro Valinhos. A investigação apontou que os homens atraíram a vítima através de um chamado via aplicativo de transporte.

Ao chegar no local, os criminosos atiraram contra Jardel, que foi retirado do veículo e deixado na Avenida Rio Grande com ferimentos de arma de fogo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

O detento cumpria prisão preventiva. Até a manhã desta quarta-feira (29), ele ainda não havia sido localizado e a polícia segue com as buscas. Segundo a Brigada Militar, ele estava sozinho no pátio interno da unidade quando escalou o muro e conseguiu acessar a área externa, por volta de 14h30min.

O investigado estava recolhido desde agosto, quando ele e outro homem foram presos em uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Em nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) informou que seguem as buscas para a recaptura do detento.

Nota da Polícia Penal

"A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), através da Polícia Penal, informa que, durante o horário de pátio, um apenado fugiu do Presídio Estadual de Getúlio Vargas. As buscas para sua recaptura foram iniciadas imediatamente em conjunto com as demais forças de segurança.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário."

Vítima deixou filho de três anos

Crime motivou protesto de outros motoristas de aplicativo, que pediram por segurança.

No crime, suspeitos levaram o veículo de Jardel, um Fiat Palio, e outros pertences. O carro foi localizado por familiares horas depois do crime.

O caso motivou protesto por parte dos motoristas de aplicativo. A mobilização, no dia 10 de junho, reuniu cerca de 200 motoristas.