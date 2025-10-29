Segurança

Foragido
Notícia

Detento que fugiu do presídio de Getúlio Vargas estava preso por latrocínio de motorista de Passo Fundo

Apenado estava preso preventivamente desde agosto, por suspeita de envolvimento na morte de Jardel Saraiva de Barros. Polícia faz buscas pelo homem

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS