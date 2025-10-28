Detento condenado por latrocínio foge do Presídio de Getúlio Vargas

Um detento de 20 anos fugiu do Presídio Estadual de Getúlio Vargas, no norte do Estado, na tarde desta terça-feira (28). A fuga aconteceu por volta das 14h30min, segundo informações da Brigada Militar.
O homem, condenado por latrocínio — roubo seguido de morte — estava sozinho no pátio interno da unidade quando escalou o muro e conseguiu acessar a área externa. Em seguida, fugiu do local.
A identidade do detento ainda não foi divulgada. A Brigada Militar realiza buscas na região para tentar localizar o fugitivo.
Em nota (leia a íntegra abaixo), a Polícia Penal informou que as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário.
Nota da Polícia Penal
"A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), através da Polícia Penal, informa que, durante o horário de pátio, um apenado fugiu do Presídio Estadual de Getúlio Vargas. As buscas para sua recaptura foram iniciadas imediatamente em conjunto com as demais forças de segurança. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário."