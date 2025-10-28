Detento condenado por latrocínio foge do Presídio de Getúlio Vargas

Um detento de 20 anos fugiu do Presídio Estadual de Getúlio Vargas, no norte do Estado, na tarde desta terça-feira (28). A fuga aconteceu por volta das 14h30min, segundo informações da Brigada Militar.

O homem, condenado por latrocínio — roubo seguido de morte — estava sozinho no pátio interno da unidade quando escalou o muro e conseguiu acessar a área externa. Em seguida, fugiu do local.

A identidade do detento ainda não foi divulgada. A Brigada Militar realiza buscas na região para tentar localizar o fugitivo.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a Polícia Penal informou que as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário.

Nota da Polícia Penal