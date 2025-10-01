Corpo de homem é encontrado às margens de rio no interior de Espumoso 

Corpo foi encontrado às margens de um rio no interior de Espumoso. Clic Espumoso / Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (1º) na comunidade de Linha Mangueirão, interior de Espumoso, no norte do RS.

Segundo a Polícia Civil, o cadáver estava às margens de um rio e estava em estado avançado de decomposição. Foi possível identificar, no entanto, que o corpo apresentava diversas perfurações, provocadas possivelmente por faca.

A área foi isolada e a perícia acionada. Ainda não há confirmação da identidade da vítima, mas o Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve trabalhar na identificação através das tatuagens visíveis no corpo do indivíduo.