Cinco são presos por aplicar golpe do consórcio em Passo Fundo; grupo teria movimentado mais de R$ 2 milhões nos últimos anos

Operação Consortium teve início na cidade de São Francisco de Assis após denúncia de quatro vítimas. Jean Pimentel / Grupo RBS

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta terça-feira (21), em Passo Fundo, por integrar uma organização criminosa especializada em golpes de consórcio. O grupo é investigado por movimentar mais de R$ 2 milhões de inúmeras vítimas.

A Operação Consortium teve início na cidade de São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste, a partir da denúncia de quatro vítimas que relataram adquirir consórcios supostamente contemplados de uma mulher da cidade do norte gaúcho.

O grupo oferecia as cartas de crédito para as vítimas, que realizavam depósitos em contas designadas pela quadrilha, mas os consórcios nunca eram entregues.

Leia Mais Grupo de Passo Fundo é investigado por receber dinheiro em golpe do falso investimento

— Na verdade, esses consórcios não existiam e as vítimas nunca reaviam aqueles valores ou até mesmo a carta contemplada — explicou o delegado Marcelo Batista, responsável pela investigação.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 34 anos e outros quatro mandados de prisão temporária contras duas mulheres de 42 e 28 anos e dois homens de 47 e 26 anos. Entre os presos, três são da mesma família.

— Trata-se de duas irmãs e um cunhado. Também existem outras pessoas que tinham participação acessórias a esse grupo criminoso. A espinha dorsal (mandante) desse grupo criminoso foi presa hoje — disse o delegado.

Grupo praticava o golpe há pelo menos 10 anos, disse a polícia

A investigação mostrou que o grupo praticava o golpe há 10 anos. O esquema articulado de estelionatos atuava em diversos municípios do RS e até fora do Estado.

— Eles trabalhavam de forma lícita, vendendo consórcio de forma legal. E em algum momento optaram por iniciar o ato ilícito, se aproveitando do sistema com informações privilegiadas, porque as cartas oferecidas aos clientes realmente existiam e estavam contempladas — afirmou o delegado.

Leia Mais Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos nos correios de Passo Fundo

Também foram realizadas seis buscas e apreensões em diversos endereços de Passo Fundo, com recolhimento de aparelhos celulares, um veículo Volvo, bolsas de luxo, aparelhos eletrônicos, R$ 41 mil em espécie e uma pistola bersa calibre 380.