Cinco são presos por aplicar golpe do consórcio em Passo Fundo; grupo teria movimentado mais de R$ 2 milhões nos últimos anos

Operação identificou R$ 41 mil em espécie, carro e bolsas de luxo em endereços vinculados aos suspeitos. Organização era comandada por mulher de 34 anos

Luiz Otávio Calderan

Repórter

