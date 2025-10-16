Casal é preso suspeito de torturar duas crianças em São Domingos do Sul

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Civil prendeu um casal por suspeita de torturar duas crianças em São Domingos do Sul, no norte do Estado. As vítimas são uma menina de um ano e um menino de dois anos.

A investigação apontou que o homem de 20 anos, padrasto das crianças, agredia violentamente a menina, causando intenso sofrimento físico.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Tiago Albuquerque, somente as agressões à menina foram presenciadas por testemunhas. Porém, o menino também apresentava lesões.

— Nós não temos testemunhas oculares que tenham presenciado agressões no menino. As testemunhas que viram, somente viram as agressões na menina. Todavia, o menino também, quando levado a exames médicos, apresentava lesões. Então, há essa suspeita de que ele também tenha sofrido agressões — explica.

O caso chegou ao conhecimento da polícia no dia 7 de outubro. As crianças foram levadas ao hospital, onde exames confirmaram as lesões. Elas foram retiradas do convívio do casal e estão sob a guarda provisória de responsáveis.

Ainda segundo a polícia, a mãe, de 22 anos, teria se omitido, permitindo a continuidade dos atos:

— Com o aprofundamento da investigação, surgiram diversos relatos de outras situações. A mãe costumava justificar os machucados dizendo que eram resultado de brincadeiras — relatou o delegado.

Após os procedimentos legais, o casal foi encaminhado ao Presídio Estadual de Guaporé.