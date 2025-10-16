Segurança

Norte do RS
Notícia

Casal é preso suspeito de torturar duas crianças em São Domingos do Sul

Padrasto teria agredido menina de um ano e menino de dois anos. Mãe se omitiu, permitindo a continuidade dos atos

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS