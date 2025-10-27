Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido no bairro Operária em Passo Fundo

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um ataque a tiros no bairro Operária, em Passo Fundo, na noite de domingo (26). A Brigada Militar foi acionada após relatos de tiros próximos a uma ponte na Rua Coronel Mostadeiros.
Conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta Honda Biz branca e efetuaram os disparos.
Um das vítimas foi atingida no tórax e levada em estado grave para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Trata-se de José Rafael Portella, 32 anos.
A segunda vítima, um jovem de 28 anos, sofreu um tiro de raspão no braço e não corre risco de morte.
No local, uma testemunha entregou à polícia oito cartuchos que teriam sido usados no ataque. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).