Assalto a joalheria tem tiroteio e dois suspeitos mortos no norte do RS

Um assalto registrado na tarde desta sexta-feira (24), no município de Trindade do Sul, no norte do Estado, terminou com tiroteio e pelo menos dois suspeitos mortos. Outras três pessoas, que também teriam participado do roubo, foram identificada.

Conforme o delegado Jorge Fracaro, dois adolescentes foram apreendidos e um quinto envolvido, já identificado, conseguiu fugir. Com os menores, foram encontradas duas armas de fogo utilizadas no crime. As identidades não foram reveladas.

Informações preliminares indicam que o crime aconteceu por volta das 14h30min, em um estabelecimento da Avenida Pinheiro, na região central da cidade.

Os suspeitos, que teriam entrado no local armados, levaram celulares e joias. Na sequência, fugiram em um Celta preto.

As autoridades, então, foram acionadas. Por volta das 16h30min, os assaltantes foram localizados no interior de Entre-Rios do Sul, a cerca de 30 quilômetros do local do roubo.

Durante a abordagem, os suspeitos teriam atirado contra os policiais, iniciando o confronto. Dois suspeitos morreram e dois menores foram apreendidos por furto.