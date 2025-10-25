Adolescentes estão envolvidos em assalto a joalheria com dois mortos em Trindade do Sul 

Dois adolescentes — um menino e uma menina — foram apreendidos por envolvimento no assalto a uma joalheria em Trindade do Sul, no norte do Estado, que resultou em dois criminosos mortos após confronto com o 3º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (24).

Segundo o delegado plantonista, Jorge Fracaro Pierezan, três homens armados invadiram o estabelecimento, renderam as vítimas e fugiram com uma grande quantidade de joias. Foram roubados cerca de 40 relógios, mais de 30 pulseiras, gargantilhas, brincos e pedras preciosas. Os criminosos fugiram logo depois, em um Celta preto.

Após buscas, os suspeitos foram localizados em uma residência em Entre Rios do Sul, a cerca de 30 quilômetros do local do roubo. Em tentativa de abordagem, houve confronto com os policiais, o que resultou na morte de dois suspeitos do assalto. Um deles, natural de Carazinho, e outro, de Porto Alegre.

Os adolescentes apreendidos por envolvimento no crime são de Carazinho. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Erechim e autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo.

O Ministério Público acompanhou a audiência de apresentação realizada na delegacia. Um quinto envolvido, maior de idade e já identificado, conseguiu fugir e ainda não foi localizado.