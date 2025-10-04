Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Após briga, mulher acerta marido com faca e aciona a polícia em Ijuí

Vítima foi atendida e encaminhada ao hospital. Esposa prestou depoimento e foi liberada pela autoridade policial

Everson Dornelles

