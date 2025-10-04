Após briga, mulher acerta marido com faca e aciona a polícia em Ijuí

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Ijuí, no noroeste do Estado, depois de ferir o marido com uma faca. O caso ocorreu na manhã deste sábado (4), no bairro Tancredo Neves, e foi a própria esposa quem acionou a Brigada Militar.

Conforme o registro da Polícia Civil, tudo começou com um desentendimento entre a mulher e o seu companheiro, por volta das 9h30min.

Leia Mais Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira em Passo Fundo

Quando a BM chegou no local, a mulher de 53 anos relatou aos policiais que o casal teve uma discussão e ela acabou acertando um golpe de faca no braço do marido. A equipe prestou os primeiros socorros à vítima e acionou os bombeiros para conduzirem o homem de 54 anos ao Hospital de Clínicas de Ijuí.

A arma utilizada foi apreendida e encaminhada com a mulher à delegacia. A esposa prestou depoimento e foi feito o registro da ocorrência de lesão corporal.

A mulher foi liberada. Já o estado de saúde do marido, segundo a Brigada, é estável e ele deve receber alta ainda neste sábado.