Adolescente é morto com tiro dentro de casa em Marau

Um adolescente de 17 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na noite de domingo (19) em Marau, no norte do Estado. O caso aconteceu em uma casa no bairro Santa Lúcia, por volta de 20h.
Segundo a Brigada Militar, o suspeito de 18 anos confessou o crime, mas afirmou que o disparo teria sido acidental. Ele informou que descartou a arma em um matagal próximo da residência. A polícia fez buscas, mas não localizou o objeto.
A vítima, identificada como Guilherme Oliveira Alves, foi atingida na cabeça. De acordo com a BM, o suspeito tem registro na polícia por homicídio doloso.
O local do crime foi isolado para trabalho da perícia e a Polícia Civil investiga o caso. Guilherme será velado na Capela D do Cemitério Municipal de Marau, nesta segunda-feira (20).