Adolescente é morto com tiro dentro de casa em Marau

Segundo a Brigada Militar, o suspeito confessou o crime, mas afirmou que o disparo teria sido acidental. A vítima, identificada como Guilherme Oliveira Alves, foi atingida na cabeça

Rebecca Mistura

Repórter

