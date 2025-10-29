Segurança

Crime de 2018
Acusado de atropelar e matar médico é condenado a 14 anos de prisão em Passo Fundo

Júri de Manoel Fernandes terminou às 23h30min de terça-feira. Ele foi preso após o julgamento. O início do cumprimento da pena  será em regime fechado. Ele havia respondido ao processo em liberdade

Rebecca Mistura

