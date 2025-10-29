Acusado de atropelar e matar médico é condenado a 14 anos de prisão em Passo Fundo

Júri terminou às 23h30min da terça-feira (28). Reprodução RBS TV / Divulgação

Manoel Fernandes foi condenado a 14 anos de prisão pela morte do médico Jonatas Conterno, atingido pelas costas por um carro em alta velocidade enquanto pedalava às margens da RS-153, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O crime ocorreu em fevereiro de 2018.

A sentença foi lida por volta de 23h30min de terça-feira (28), após mais de 12 horas de júri.

O réu foi condenado por homicídio qualificado com dolo eventual. Ele foi preso após o julgamento, no Fórum de Passo Fundo, e vai cumprir a pena em regime inicial fechado. Ele havia respondido ao processo em liberdade.

Conforme a denúncia, Manoel dirigiu embriagado e em alta velocidade. Ele atropelou o ciclista e fugiu sem prestar socorro.

Ele foi preso em flagrante, no bairro Nenê Graeff, por homicídio culposo e embriaguez ao volante, e solto dois meses depois.

A vítima morreu no local. Conterno era casado e havia se tornado pai há três meses.