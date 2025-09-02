Um mês após incêndio em apartamento, jovem ferida em Passo Fundo segue na UTI em Porto Alegre

Incêndio aconteceu no dia 2 de agosto Corpo de Bombeiros / Divulgação

A segunda vítima que estava no apartamento que pegou fogo há um mês em Passo Fundo segue internada em tratamento médico no Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, especializado em queimados.

Segundo a instituição, ela segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o estado de saúde considerado estável.

A jovem de 18 anos teve 40% do corpo queimado após explosão em apartamento do prédio Vega 300, localizado no centro da cidade. O caso aconteceu no dia 2 de agosto.

Ela e o namorado, José Rudel D'Avila Pinto, 24, receberam atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Rudel, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. As chamas atingiram 70% de seu corpo.

De Vacaria, Rudel estava em Passo Fundo para ajudar a organizar a mudança da namorada, que iniciaria o curso de Medicina Veterinária neste semestre.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. Conforme a delegada Carolina Goulart, que assumiu a investigação, a polícia aguarda a elaboração do laudo por parte do Instituto Geral de Perícia (IGP).