Um homem morre e outro fica ferido em ataque a tiros em Tupanciretã

Um ataque a tiros deixou um morto e outro ferido em Tupanciretã, na madrugada deste domingo (7). Segundo a Polícia Civil, a dupla chegava em casa, após um baile gaúcho, quando foram surpreendidos por um homem que efetuou disparos pelas costas.

Um jovem, de 18 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. O outro, de 24, ficou ferido e quebrou a perna.

De acordo com a Polícia Civil, em seu depoimento, o sobrevivente relatou que a dupla teria se desentendido com outra pessoa durante a festa. A investigação apura se o autor dos disparos seria o homem com quem eles brigaram. Aos policiais, o ferido afirmou não conhecer o suspeito.