Taxista desaparecido teria relação com tráfico: "Temos provas contundentes", diz delegado

Renan Miotto, 40 anos, não é visto desde a semana passada. Arquivo pessoal / Divulgação

A Polícia Civil de Marau, no norte do Estado, investiga o possível envolvimento do taxista Renan Miotto, 40 anos, desaparecido desde a última quarta-feira (17), com o tráfico de drogas.

A informação foi confirmada pelo delegado Norberto Rodrigues nesta segunda-feira (22). De acordo com o responsável pela investigação, a suspeita é que o desaparecido atuaria como traficante.

— Pode ser uma retaliação, ele pode ter sido ameaçado, ainda é cedo para dizer. Mas o envolvimento dele com o tráfico de drogas é direto. Temos provas contundentes disso — afirmou Rodrigues.

O veículo de Miotto, um Ford Focus prata, foi encontrado queimado na última quinta-feira (18), no interior de Água Santa. O carro passa por análise da perícia.

Segundo o delegado, imagens de câmeras de monitoramento captaram o momento em que o taxista saiu de Marau em direção à comunidade de Laranjeira, no interior do município. A suspeita é que ele possa ter sido abordado já fora da cidade.

Câmeras captaram o taxista saindo de Marau. Polícia Civil / Divulgação

Em conversa com a reportagem, a esposa do desaparecido, Maira Freitas, relatou que o último contato de Renan foi uma troca de mensagens com um colega de trabalho, às 19h10min de quarta-feira (17).

— Eu trabalhei o dia todo e de noite foi quando vi que ele não respondia às mensagens e já estava offline. Fui para Marau procurar ele e, quando não achei, fiz o boletim (de ocorrência) próximo da meia-noite — relembra.