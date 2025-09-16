Suspeito de matar e ocultar cadáver em fossa é preso em Fontoura Xavier

A Polícia Civil prendeu na noite de segunda-feira (15) o suspeito de matar e ocultar cadáver em uma fossa, em Fontoura Xavier, no norte gaúcho. O homem de 57 anos foi detido na linha Araçá, zona rural do município de 10,1 mil habitantes do norte gaúcho.

Conforme a Polícia Civil, ele é o principal suspeito pela morte e ocultação de cadáver de Carlinhos da Silva Gross, 61 anos. O homem confessou o crime e entregou a arma usada no delito. Além disso, foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

O corpo, encontrado na tarde de segunda-feira, estava enterrado em fossa na propriedade rural onde o autor do crime trabalhava. Gross estava desaparecido desde o dia 9 de setembro. A vítima apresentava lesão por tiro e golpe de foice.

Conforme a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, responsável pelo caso, o fato teria sido motivado por ciúmes e conflitos anteriores entre os envolvidos:

— Segundo o autor, ele e Carlinhos tinham desentendimentos, e também disse que era ameaçado pela vítima. Ele confessou que atirou, deu um golpe com foice e depois enterrou o corpo — disse.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de o crime ter contado com a participação de uma terceira pessoa, que teria atraído Gross ao local com promessa de trabalho.

O suspeito tem antecedentes criminais e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Soledade, onde permanecerá à disposição da Justiça.