Suspeito de matar e ocultar cadáver em fossa é preso em Fontoura Xavier

Homem confessou crime à Polícia Civil. Carlinhos da Silva Gross, 61 anos, estava desaparecido desde o dia 9

