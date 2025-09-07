Submetralhadora é apreendida em Panambi

Ocorrência começou após abordagem de veículo. 39º Batalhão de Polícia Militar / Divulgação

Uma submetralhadora foi apreendida durante uma ação da Brigada Militar em Panambi, no noroeste gaúcho, na noite de sábado (6). Drogas, munições e outros materiais utilizados para o tráfico de entorpecentes também foram localizados.

A ocorrência teve início após a tentativa de abordagem de um veículo suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença policial. Durante a revista, foi encontrada uma porção de maconha com os ocupantes do carro.

A partir dessa abordagem, os policiais chegaram ao local onde a droga havia sido adquirida. Ao se aproximarem da residência, um homem fugiu.

No local, os policiais encontraram uma submetralhadora, munições, uma faca, além de porções de cocaína e maconha. Também foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie, cigarros eletrônicos e materiais utilizados para a comercialização dos entorpecentes.