Professora é suspeita de agredir aluno de quatro anos em escola de Sarandi

A Polícia Civil de Sarandi, no norte do Estado, investiga uma professora suspeita de agredir um aluno de quatro anos em uma escola municipal. A denúncia foi registrada pelo pai da vítima na terça-feira (2).

O caso teria acontecido na última segunda-feira (1º). Segundo a polícia, o pai apresentou imagens que mostram hematomas no braço da criança, supostamente causados por apertões.

A professora, de 48 anos, foi identificada e afastada das atividades. Nos próximos dias, ela e outras testemunhas serão ouvidas.

A investigação também apura em que circunstâncias a agressão ocorreu e se há registros de outros episódios.

Professora afastada

Procurada pela reportagem de GZH Passo Fundo, a prefeitura de Sarandi informou, por meio de nota, que afastou a professora das atividades até a apuração do caso. Afirmou também que solicitou a instauração de um processo de sindicância investigativa e que presta apoio à família da vítima. Leia na íntegra:

"No dia 03/09/2025, a Secretaria Municipal de Educação solicitou a instauração do Processo de Sindicância Investigatória nº 051/2025 para apuração dos fatos em âmbito administrativo. Após a identificação da servidora suspeita, a mesma foi afastada de suas funções, até a final apuração da responsabilidade.

A Administração Pública Municipal, em conjunto com a Secretaria de Educação, tem prestado apoio à criança e sua família e reitera que não admite qualquer forma de violência ou tratamento desrespeitoso a crianças e adolescentes em sua rede de ensino. Todas as medidas legais, administrativas e pedagógicas estão sendo adotadas para garantir um ambiente escolar seguro, acolhedor e protetivo.

Por fim, o Município reafirma seu compromisso com a transparência e a proteção integral da infância, pois entende como princípio desta Administração que os filhos dos outros que estão sob nosso cuidado, sejam sempre tratados de forma como tratamos os nosso filhos. Ainda, o Município já está em processo de aquisição de câmeras de monitoramento para todas os ambientes escolares, bem como está desenvolvendo um Programa o qual tem o objetivo de capacitar os atendentes e monitores que trabalham nas escolas Municipais.

Por fim, confiamos que os órgãos competentes conduzirão a investigação com a seriedade que o caso exige."

* Colaborou Felipe Matiasso



