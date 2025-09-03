Segurança

Violência
Notícia

Professora é suspeita de agredir aluno de quatro anos em escola de Sarandi

Agressão teria ocorrido em escola municipal. Mulher de 48 anos foi afastada e prefeitura instaurou sindicância para investigar o caso

GZH Passo Fundo

