Segurança

Modus operandi
Notícia

Preso por estelionato pela primeira vez em 1968, idoso aplica novo golpe em agência bancária de Passo Fundo

Homem de 77 anos se passou por funcionário para sacar benefício de jovem. Ele foi solto após audiência de custódia

Luiz Otávio Calderan

Repórter

