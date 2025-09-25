Preso por estelionato pela primeira vez em 1968, idoso aplica novo golpe em agência bancária de Passo Fundo

Equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo identificou o suspeito. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Um homem de 77 anos foi preso em flagrante após aplicar um golpe dentro de uma agência bancária de Passo Fundo, no norte do RS. O idoso, que tem longo histórico de estelionato, foi preso pela primeira vez há quase 60 anos.

No golpe mais recente, ele se passou por funcionário do banco e abordou uma jovem de 21 anos que sacava um benefício social. O idoso alegou haver um erro no valor retirado — cerca de R$ 2.500 — e se apropriou do dinheiro da vítima.

O crime aconteceu na terça-feira (23), em uma agência do Banrisul. Após ser acionada pelo gerente da unidade, a equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo identificou o suspeito.

Com apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar de Carazinho, o homem foi localizado e preso na cidade vizinha.

Segundo a polícia, o idoso tem uma longa ficha criminal, especialmente por estelionato. Ele reside em Santa Rosa, no noroeste do Estado, e costumava viajar por diferentes cidades do RS para aplicar o mesmo tipo de golpe.

— Ele foi pego pela primeira vez há 58 anos, é o primeiro registro por estelionato que se tem dele. Temos seis folhas de antecedentes aqui no Rio Grande do Sul. Não sabemos se ele também não aplicou estelionatos em outros estados, porque a característica dele é viajar por muitas cidades aplicando esse golpe — afirmou o inspetor Gustavo Xavier Preissler.

Responsável pela investigação, a delegada Carolina Goulart destacou sua surpresa com o caso:

— Nunca tinha presenciado uma prisão nessa modalidade. O primeiro golpe foi em 1968. É um fato que chama bastante atenção e eu não tenho dúvida de que essa menina não foi a única vítima.

Depois de ser preso, o idoso foi encaminhado ao Presídio Regional de Carazinho. Porém, o homem acabou solto após audiência de custódia.

