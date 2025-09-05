Polícia prende quatro suspeitos de usar drone para levar drogas ao Presídio de São Luiz Gonzaga

Quatro pessoas foram presas em São Luiz Gonzaga, no noroeste gaúcho, na manhã desta sexta-feira (5), por suspeita de usar drones para entregar drogas e celulares a detentos do presídio da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a entrega dos ilícitos foi flagrada na noite da quinta-feira (4), quando agentes da Polícia Penal viram o drone sobrevoando e entrando no espaço da penitenciária.

As drogas e celulares foram encontradas quando o equipamento foi interceptado pelos agentes.

A Polícia Penal, então, acionou a Brigada Militar, que deu início às buscas. Primeiro os policiais encontraram um carro usado pelos suspeitos. Em seguida, localizaram uma mochila com drogas, celulares, rádios e outro drone em uma mata próxima ao presídio.

Na manhã desta sexta-feira (5), três suspeitos foram encontrados escondidos dentro de tubos de escoamento sob a BR-285. Um quarto suspeito também foi preso, em outro local.

Tentativas de entregar drogas e celulares via drone tornaram-se recorrentes nos presídios gaúchos nos últimos anos. Em junho deste ano, a Polícia Penal impediu a entrada de drones no Presídio de Charqueadas com ajuda de sistema que interrompe o voo do aparelho.