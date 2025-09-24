Polícia identifica adolescente como responsável por vandalismo e apologia ao nazismo em Casca

A Polícia Civil identificou um adolescente de 12 anos como sendo o autor dos atos de vandalismo e apologia ao nazismo que aconteceram no Viveiro Municipal de Casca, no norte do Estado. O caso aconteceu no último dia 13 de setembro.
Conforme a polícia, foram utilizadas imagens de câmeras de monitoramento e o depoimento de uma testemunha para chegar ao responsável. O adolescente teria agido sozinho.
Ele foi identificado na última quinta-feira (18) e a investigação do caso segue em andamento.
Ainda de acordo a Polícia Civil, o jovem não foi apreendido por não haver flagrante do ato infracional. O adolescente não tem nenhum outro registro de atos infracionais e não foi identificada a necessidade de apreensão.
Relembre o caso
O Viveiro Municipal de Casca, que fica no bairro Bela Vista, foi encontrado com mudas de árvores danificadas, itens espalhados, uma janela quebrada e uma suástica desenhada com pincel atômico em um quadro branco, seguida da frase "Viva o Bolsonaro" em referência ao ex-presidente, e o nome do prefeito de Casca, Jurandi Neri Perin (PL).
Conforme o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, a imagem do vandalismo foi repassada pela prefeitura à Policia Civil com o nome de Bolsonaro e do prefeito borrados (foto acima).
Foram furtados ainda um aquecedor elétrico e uma furadeira. O responsável pelo local se deparou com a situação ao chegar no viveiro para regar as plantas na manhã do dia 14 de setembro.
*Colaborou Felipe Matiasso
