Polícia Federal apreende armas após conflito que deixou um morto na Terra Indígena de Erebango

Pelo menos seis armas e dezenas de munições foram apreendidas pela Polícia Federal nesta segunda-feira (15) na Terra Indígena de Ventara, em Erebango, no norte gaúcho.

As armas foram encontradas depois de conflito que deixou um morto na reserva, no começo da manhã. O confronto teria sido causado pela disputa do cacicado entre grupos de caingangues.

Segundo a Polícia Federal, os agentes flagraram um grupo de homens armados assim que entraram na terra indígena, logo depois do conflito. Os indígenas estavam abrigados atrás de uma casa e, ao ver os policiais, fugiram para um matagal.

Na fuga, os homens abandonaram várias armas e munições em uma área de mato próxima, que mais tarde foram localizadas pelos policiais. Foram apreendidas:

duas espingardas calibre 12

uma espingarda calibre 20

um pistolão calibre 12

duas carabinas calibre 22

cerca de 200 cartuchos calibre 12 e 40 cartuchos calibre 22.

A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar os fatos e buscar provas para responsabilizar criminalmente os autores do crime.