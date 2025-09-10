Polícia conclui inquérito sobre morte de mulher na BR-468, em Palmeira das Missões

Inquérito foi concluido neste mês. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Palmeira das Missões concluiu o inquérito que apura a morte de Laisdiani Gomes da Silva de Arruda, de 26 anos, que aconteceu no último dia 15 de julho. Um homem de 55 anos foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado.

O crime ocorreu às margens da BR-468, próximo ao trevo de acesso à cidade do norte do RS. A investigação, finalizada na última quarta-feira (3), apontou que a vítima e o suspeito tinham desentendimentos anteriores, possivelmente relacionados a um furto de gado.

Laisdiani teria ido até as proximidades da residência do suspeito quando foi atingida por um disparo de arma de fogo e morreu.

Leia Mais Motorista que bateu em caminhão do lixo e deixou três garis em estado grave vai a prisão preventiva; câmeras flagraram colisão

Durante depoimento, o homem afirmou ter reconhecido a vítima apenas após efetuar o disparo. No entanto, o laudo pericial contradiz a versão, indicando que o tiro foi disparado a curta distância, o que sugere que ele sabia em quem estava atirando.

Com base nas evidências, a Polícia Civil indiciou o suspeito pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e representou pela prisão preventiva do suspeito, acolhida pelo judiciário.

Leia Mais Mulheres são presas com quase 100 kg de maconha na BR-472; bebê de seis meses estava no carro

Relembre o caso

O corpo da vítima foi encontrado às margens da rodovia na noite de 15 de julho. Laisdiani apresentava um ferimento compatível com disparo de arma de fogo.