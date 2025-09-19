Segurança

Recurso municipal
Notícia

Polícia Civil investiga transferência irregular de quase R$ 200 mil de fundo de Entre Rios do Sul; suspeita é de ataque hacker

Dinheiro foi para conta de empresa com sede no Paraná que nunca teve relação com a prefeitura. Depósito ocorreu depois de instabilidade e manutenção em equipamento

GZH Passo Fundo

