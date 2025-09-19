Polícia Civil investiga transferência irregular de quase R$ 200 mil de fundo de Entre Rios do Sul; suspeita é de ataque hacker

Transferência indevida foi identificada na segunda-feira (15). Prefeitura de Entre Rios do Sul / Divulgação

A Polícia Civil investiga o desvio de R$ 196,5 mil do Fundo Municipal de Saúde de Entre Rios do Sul, município de 2,7 mil habitantes do norte gaúcho. A transferência irregular para a conta de uma empresa de Piraí do Sul, no Paraná, foi identificada às 16h03min de 10 de setembro.

Segundo a prefeitura, a empresa nunca teve vínculo com o município. A transferência foi identificada na segunda-feira (15), pela Secretaria Municipal de Finanças, depois que um computador do setor passou por manutenção.

O vice-prefeito de Entre Rios do Sul, Adenilto Conti, disse que o equipamento foi entregue a profissionais de TI na manhã de quinta-feira (11), depois de apresentar instabilidade. Ao retornar da manutenção, o acesso ao software de finanças da prefeitura foi perdido.

Na segunda-feira (15), a Secretaria identificou a transferência ao solicitar dados da conta à Caixa Econômica Federal. Como se trata de um Fundo Municipal, a conta não é movimentada diariamente, mas usada apenas para fins específicos.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso na quinta (18). Segundo o delegado Enio Roberto Tassi, a investigação ainda é inicial, mas não descarta a possibilidade de um ataque hacker ou que alguém tenha fornecido os dados da prefeitura a terceiros.

Em nota (leia na íntegra abaixo), a administração municipal disse que o crime "já foi registrado em outras cidades da região", o que indicaria a "atuação de quadrilhas especializadas em fraudes digitais".

O Município solicitou o ressarcimento do valor à Caixa Econômica Federal, que analisa o pedido. A instituição financeira deu prazo de 10 dias úteis para retorno.

Leia a nota da prefeitura de Entre Rios do Sul

"A Prefeitura de Entre Rios do Sul divulgou nesta quinta-feira (18) que foi alvo de um ataque hacker que resultou na transferência indevida de R$ 196.500,00 da conta do Fundo Municipal de Saúde, mantida na Caixa Econômica Federal. A transação ocorreu no dia 10 de setembro e teve como destino uma empresa localizada em Pirai do Sul, Estado do Paraná, sem qualquer relação de fornecimento com o município.

A conta em questão é destinada exclusivamente a pagamentos específicos e não possui movimentações diárias. A anormalidade foi identificada imediatamente e, desde então, estão sendo tomadas todas as providências jurídicas e administrativas cabíveis. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

Segundo a Administração Municipal, este tipo de crime já foi registrado em outras cidades da região, indicando a atuação de quadrilhas especializadas em fraudes digitais. O episódio reforça a necessidade de fortalecimento constante das medidas de segurança cibernética, especialmente por parte das instituições financeiras.

Por fim, o Governo Municipal reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. O caso segue sob apuração, com o acompanhamento rigoroso das autoridades competentes".