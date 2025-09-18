Segurança

Norte do RS
Notícia

Polícia Civil investiga caso de vandalismo e apologia ao nazismo em Casca

Suástica foi desenhada dentro do Viveiro Municipal, seguida da frase "Viva o Bolsonaro" e do nome do prefeito. Crime teria acontecido no sábado

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS