Polícia Civil investiga caso de vandalismo e apologia ao nazismo em Casca

Além da suástica, quadro tinha a frase "Viva o Bolsonaro" e nome do prefeito, que foram borrados na imagem repassada à Polícia Civil pela prefeitura. Policia Civil / Divulgação

A Polícia Civil investiga atos de vandalismo e apologia ao nazismo ocorridos na noite do último sábado (13) no Viveiro Municipal de Casca, cidade de 9,7 mil habitantes do norte gaúcho.

O espaço, que fica no bairro Bela Vista, foi encontrado com mudas de árvores danificadas, itens espalhados, uma janela quebrada e uma suástica desenhada com pincel atômico em um quadro branco, seguida da frase "Viva o Bolsonaro" em referência ao ex-presidente, e o nome do prefeito de Casca, Jurandi Neri Perin (PL).

Conforme o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, a imagem do vandalismo foi repassada pela prefeitura à Policia Civil com o nome de Bolsonaro e do prefeito borrados (foto acima).

Segundo o coordenador municipal de Cultura, Adilson Giglioli, o responsável pelo local deparou com a situação ao chegar no viveiro para regar as plantas na manhã de domingo (14).

Ainda foram furtados um aquecedor elétrico e uma furadeira. Câmeras de segurança do local são analisadas para identificar a autoria do crime.

O que diz a prefeitura

À reportagem de GZH, a prefeitura de Casca informou que lamenta profundamente o ocorrido e que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Confira a nota na íntegra:

"Na madrugada de sábado para domingo, o Viveiro Municipal de Casca foi alvo de atos de vandalismo. Além de danos patrimoniais e materiais, houve também a pichação de um símbolo nazista, um gesto inaceitável que atenta contra os valores da nossa comunidade.

Do local, foram furtados uma furadeira e um aquecedor, e diversas mudas de plantas foram destruídas.

A Administração Municipal lamenta profundamente o ocorrido e reforça que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

Reafirmamos nosso compromisso em preservar o patrimônio público e pedimos a colaboração da comunidade para denunciar qualquer atitude de vandalismo ou depredação."

Questionada pela reportagem sobre as partes do vandalismo que foram borradas na foto, a prefeitura não respondeu.