Polícia Civil investiga cárcere privado de mulher com deficiência em Três de Maio

Vítima de 47 anos foi mantida trancada pelo companheiro em casa por três semanas. Homem de 67 anos foi preso em flagrante.

Lavínia Fritzen

