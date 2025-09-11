Polícia Civil investiga cárcere privado de mulher com deficiência em Três de Maio

Delegacia de Três de Maio investiga o caso. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 47 anos resgatada após passar três semanas em cárcere privado no interior de Três de Maio, na Região Noroeste. Um homem de 67 anos foi preso em flagrante.

A mulher foi trancada na própria casa pelo namorado, com quem havia iniciado um relacionamento há três semanas. O homem passou a morar com ela e impediu que saísse da residência. Segundo a Polícia Civil, a vítima tem deficiência física e utiliza muletas.

Ela foi resgatada na localidade de Bela Vista, na última terça-feira (9), depois que o suspeito saiu para trabalhar e esqueceu o celular em casa. A mulher conseguiu usar o aparelho para acionar a Brigada Militar, que foi até o local.

Ao chegar na residência, a porta estava trancada e a equipe teve dificuldade para entrar. Os policiais militares encontraram a vítima sem alimentos e em situação precária.

O homem chegou enquanto a equipe ainda estava no local e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Santo Cristo, onde permanece detido. Em depoimento, negou os fatos.

O delegado responsável pelo caso, João Vittorio Barbato, informou que a vítima estava em situação de vulnerabilidade e que essa foi a primeira denúncia feita por ela. Disse ainda que o suspeito teria forçado relações sexuais e que não deixava a mulher ter acesso a medicamentos de uso contínuo.

Uma cunhada da vítima prestou depoimento e disse que só soube da situação no dia da prisão, apesar de a mulher ter passado alguns dias sem entrar em contato. Vizinhos ainda devem prestar depoimento.

A Polícia Civil vai solicitar uma medida protetiva para a vítima contra o homem suspeito do cárcere.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher