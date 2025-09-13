Segurança

Violência
Notícia

Perseguição policial a caminhonete furtada termina em acidente envolvendo três carros em Passo Fundo

Duas pessoas ficaram feridas. Os três ocupantes do veículo foram presos em flagrante

Eduarda Costa

Repórter

