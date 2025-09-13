Perseguição policial a caminhonete furtada termina em acidente envolvendo três carros em Passo Fundo

Uma perseguição policial envolvendo uma camionete furtada terminou em um acidente envolvendo três carros em Passo Fundo. O caso aconteceu na manhã deste sábado (13), no bairro Petrópolis.

Conforme a Brigada Militar, a guarnição identificou a caminhonete Hilux, furtada no município de Colorado, no norte do Estado, transitando pelos bairros São Luiz Gonzaga e Entre Rios. Ao tentar fugir da BM pela Rua Gaspar Martins, o veículo colidiu com primeiro com um Chevrolet Onix e, na sequência, com um Volkswagen Virtus, que transitavam pela Rua Almirante Barroso.

No Onix estavam o motorista e uma passageira. Os dois foram socorridos em estado estável e encaminhados para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O motorista do terceiro carro não se feriu.