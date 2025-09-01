Passo Fundo abriu 70 inquéritos de crimes sexuais contra crianças em 2025; saiba como denunciar

Em 2023, a Passo Fundo esteve entre as s 50 cidades brasileiras com o maior número de estupros notificados. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A 3ª Vara Criminal de Passo Fundo, especializada no atendimento de crianças e adolescentes, recebeu 70 processos envolvendo crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e demais casos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) somente em 2025. O número é referente a inquéritos policiais encaminhados ao Fórum entre janeiro e agosto de 2025.

Dos 70, 48 foram casos de estupro de vulnerável — violação sexual de vítimas de até 13 anos de idade ou pessoas impedidas de consentir livremente, seja por enfermidade ou deficiência mental.

Em relação ao mesmo período de 2024, 60 inquéritos foram remetidos ao Fórum, sendo 44 estupros de vulnerável (veja a comparação abaixo). O indicador chama a atenção por conta da atual discussão da adultização de menores, que traz à tona casos de exploração e abuso infantil.

Para a juíza da infância e juventude da comarca de Passo Fundo, Lisiane Sasso, o volume de casos é resultado do trabalho de combate a esses crimes. Segundo ela, isso mostra que os casos estão sendo registrados e menos subnotificados:

— Temos uma rede organizada e damos celeridade aos processos, o que pode ter refletido em um número menor de subnotificações do que tínhamos antes, aumentando os casos registrados. As pessoas tomaram conhecimento de como denunciar; foi feito um trabalho focado pela rede de proteção e capacitação nas escolas.

Em 2023, a Passo Fundo estava entre as 50 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes com o maior número de estupros notificados, aparecendo em 14º lugar, conforme levantamento foi publicado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, a cidade saiu da lista a partir da redução dos números.

Escolas fazem parte da rede de apoio a proteção das crianças

Comitê organiza rede de apoio para as crianças nas mais diversas áreas. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Passo Fundo possui um Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, estabelecido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O grupo é formado por representações de cada segmento, seja saúde, assistência, escolas, e órgãos de segurança. A função é organizar a rede de apoio às crianças e criar protocolos de atendimento mais efetivos. Um dos exemplos é a capacitação de professores, para que sejam capazes de identificar possíveis vítimas de abuso e alertar a rede, como explica a coordenadora Josiane Chapuis:

— Criamos a escuta protegida na escola, em que fazemos ciclos de orientações com os professores de como ter sensibilidade para identificar, por exemplo, quando um aluno está sofrendo exploração sexual dentro da internet, e saber como agir.

O protocolo permite que os professores acionem a rede por uma notificação ao Conselho Tutelar e deem início ao trabalho da rede de proteção. A partir daí, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) também passa a investigar o caso.

“Assim que recebemos um caso de abuso sexual, nossas equipes saem correndo”

Uma vez na DPCA, o caso vira prioridade da polícia. Segundo o delegado responsável, Mario Pezzi, a delegacia tem agido diariamente em torno desses casos de violência sexual de crianças, a maioria por registros de ocorrência, seguido de requisições do Ministério Público, e outras por denúncia anônima:

— Assim que recebemos um caso de abuso sexual, nossas equipes saem correndo. É uma determinação que, no momento que recebemos, precisamos averiguar imediatamente a situação. Hoje temos poucos casos de exploração, a maioria é abuso sexual ou estupro de vulnerável. Também temos alguns de maus tratos, lesão corporal e importunação sexual de adolescentes.

A reportagem não teve acesso aos dados de boletins de ocorrência emitidos em Passo Fundo. Ainda assim, o delegado adiantou que a maioria das vítimas de violência sexual segue sendo meninas que têm familiares como os principais abusadores.

— Grande parte dos abusos são dentro de casa, no contexto interfamiliar. Hoje, a maioria das vítimas são meninas, temos raramente casos registrados com vítimas meninos — resume Pezzi.

Como denunciar a violência sexual em Passo Fundo

Conselho Tutelar

Endereço : Rua Moron, 2624 — bairro Boqueirão

: Rua Moron, 2624 — bairro Boqueirão Contatos : (54) 3317-1636 / 3312-3699 / 3312-1588

: (54) 3317-1636 / 3312-3699 / 3312-1588 Atendimento 24h da microrregião 1 : (54) 9998-1051 ou e-mail conselhomicro1@pmpf.rs.gov.br

: (54) 9998-1051 ou e-mail conselhomicro1@pmpf.rs.gov.br Atendimento 24h da microrregião 2: (54) 99975-9309 ou e-mail conselhomicro2@pmpf.rs.gov.br

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

Endereço : Rua Bento Gonçalves, 720 — Centro

: Rua Bento Gonçalves, 720 — Centro Telefone: (54) 3318-1400

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica)