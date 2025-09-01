Segurança

Violência 
Notícia

Passo Fundo abriu 70 inquéritos de crimes sexuais contra crianças em 2025; saiba como denunciar

Maioria da vítimas são meninas que têm familiares como os principais abusadores. Números são maiores que os registrados no mesmo período do ano passado

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS