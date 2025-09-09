Mulheres são presas com quase 100 kg de maconha na BR-472; bebê de seis meses estava no carro

Carga estava em carro abordado na BR-472. Brigada Militar / Reprodução

Duas mulheres foram presas em flagrante transportando quase 100 quilos de maconha na BR-472, em Santo Cristo, no noroeste do Estado. O caso aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (8) e no veículo estava também um bebê de seis meses.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que elas estavam foi abordado na rodovia, próximo à localidade de Vila Laranjeiras, durante ação da equipe de inteligência.

Com as mulheres, foram apreendidos 128 tabletes de maconha que estavam escondidos dentro do carro. O veículo também foi apreendido e a dupla foi conduzida ao Presídio Estadual de Santa Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.