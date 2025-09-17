Mulher fica ferida ao ser atacada por cinco cães em Horizontina

Uma mulher de 53 anos ficou ferida ao ser atacada por cinco cães em Horizontina, município de 18,8 mil habitantes do noroeste gaúcho. O caso foi na tarde de terça-feira (16), em trecho entre os bairros Operária e Bela União.

A vítima relatou ao Corpo de Bombeiros que caminhava na rua quando os animais surgiram de uma área de mata. Entre os animais havia dois cães pitbull. Não foi possível identificar se têm tutores.

A vítima teve ferimentos nos braços e pernas. Ela foi socorrida e levada ao quartel dos bombeiros, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Depois, a mulher foi encaminhada em estado estável ao Hospital Oswaldo Cruz, em Horizontina. A reportagem tentou acesso ao estado de saúde da paciente, mas a informação não foi repassada pelo hospital.

O caso chamou a atenção em meio às discussões sobre cães soltos em diversas cidades do Estado. O debate voltou à tona depois que o entregador de lenha Américo Sampaio de Souza, 63 anos, morreu após ser atacado por três pitbulls em Minas do Leão, na Região Central.

O idoso precisou passar por uma cirurgia de alta complexidade depois de ter arrancados o couro cabeludo e partes da orelha, além de ter sofrido outras lesões graves.