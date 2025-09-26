Motorista que arremessou pedestre em caçamba de camionete se apresenta à polícia; veja o vídeo

Homem arremessado em caçamba passou por cirurgia do coração. Tamires Hanke / Agencia RBS

Na manhã desta sexta-feira (26), se apresentou à Polícia Civil o motorista que atropelou três pessoas em Ijuí, no noroeste do Estado, na última quarta-feira (24). Uma das vítimas foi arremessada e caiu na caçamba de uma camionete.

O homem de 20 anos, que fugiu sem prestar socorro, foi identificado logo após bater em uma motocicleta e atropelar um pedestre na Rua 20 de Setembro. Conforme a Polícia Civil, ele prestou depoimento acompanhado de um advogado. O carro, um Fiat Uno, foi recolhido.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e o jovem deve responder por lesão corporal de trânsito que, em razão da fuga, tem aumento de pena. Ele vai responder em liberdade.

Por volta das 18h30min de quarta, o veículo invadiu a preferencial e atingiu a motocicleta de um casal. O homem de 29 anos e a mulher de 36 sofreram escoriações, mas passam bem.

Na mesma rua, dez metros depois, o motorista atropelou um homem de 56 anos, que atravessava para o outro lado da via. Ele foi arremessado e caiu na caçamba de uma camionete, que estava estacionada na rua.

O impacto foi registrado por câmeras de monitoramento (veja abaixo).

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), que informou que o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) coronariana. Ele passou por uma cirurgia no coração.