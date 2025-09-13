Moradores reforçam segurança após série de furtos em prédios residenciais de Passo Fundo

Câmeras de monitoramento registraram furtos em prédios. Alair Soares / Arquivo pessoal

Moradores de prédios residenciais no centro de Passo Fundo e no bairro Boqueirão têm vivido dias de preocupação. Uma sequência de furtos registrados na região acendeu um alerta entre vizinhos e tem levado síndicos a reforçarem o sistema de segurança dos edifícios.

Um dos alvos foi o Residencial Notre Dame, localizado na Avenida Brasil, onde o furto aconteceu na semana passada. Imagens de câmeras de monitoramento gravaram o momento em que um homem arromba a porta de entrada do edifício e rouba uma televisão e uma bicicleta.

Outro caso foi registrado no Residencial Almeida, na Rua General Osório, no final de agosto (veja no vídeo abaixo). No prédio, outra bicicleta foi furtada.

— Está bem complicada essa situação. Tive que investir em segurança e bloqueios de acesso, reforçando portões e alarmes. No nosso prédio temos muitas famílias. Eu fiquei três dias sem dormir, olhando as câmeras. Ninguém queria mais dormir no prédio — afirma o síndico Alair Soares.

Casos são investigados

Segundo a delegada Carolina Goulart, responsável pela 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo, os casos estão sendo investigados para identificar os autores.

— Está acontecendo uma pequena onda de furtos em prédios. Essa pessoa entra nos prédios, nas garagens e leva bicicletas, furadeiras, entre outros objetos. Estamos investigando todos os fatos para verificar se os crimes foram cometidos pela mesma pessoa ou por indivíduos diferentes.

Já o delegado Gilberto Mutti Dumke, da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, explica que esse é um dos meios mais comuns de furto de bicicletas.

— É um crime que tem uma certa constância, não é algo raro. Não se tem um furto no apartamento em si, mas nas garagens. Já teve casos em que o criminoso aproveitou para furtar quando uma criança estava entrando no prédio — pontua.

Queda no registro de ocorrências

Apesar do aumento nos relatos de furtos em prédios residenciais de Passo Fundo, os números oficiais mostram uma redução nas ocorrências desse tipo.

De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre janeiro e agosto de 2024 foram registrados 1.382 furtos. No mesmo período deste ano, o número caiu para 1.209 — uma redução de 173 casos.

Na análise do tenente-coronel Marcelo Rovani, comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3° RPMon) da Brigada Militar, grande parte desses crimes estão ligados ao consumo de drogas.

— Quando falamos em furtos em residências, geralmente os autores são usuários de drogas. As principais ocorrências estão relacionadas ao furto de materiais de fácil revenda, como fios de cobre, botijões de gás e bicicletas — afirma.

Para coibir esse tipo de crime, o efetivo da Brigada Militar foi orientado a intensificar abordagens. O objetivo, segundo o comandante é aumentar a fiscalização: