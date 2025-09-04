Ministério Público denuncia professor suspeito de maltratar crianças em escola de Vila Maria

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou, na quarta-feira (3), um professor de Educação Física de 40 anos por maus-tratos e por submeter crianças a vexame ou constrangimento em uma escola da rede municipal de Vila Maria, no norte do Estado.

Os casos aconteceram entre os dias 4 e 11 de junho e envolveram crianças de sete a nove anos.

De acordo com a denúncia, em um dos episódios o professor obrigou os alunos a ficarem sentados no chão frio da sala de aula por cerca de 45 minutos como forma de castigo. Uma das vítimas, de nove anos, que tem bronquite e asma, sentiu dor de garganta logo depois da punição.

Em outro momento, durante uma aula de Educação Física, um estudante de sete anos foi humilhado na frente dos colegas ao ouvir palavras ofensivas do professor.

O caso mais grave foi registrado pelas câmeras da escola: o professor aparece dando um tapa no rosto de um aluno de oito anos, diante da turma. Depois da agressão, ele ainda teria mandado as crianças não contarem a ninguém.

O episódio gerou repercussão na comunidade escolar e fez com que o menino agredido não quisesse mais voltar às aulas.

O promotor de Justiça Matheus Trindade, que também denunciou o professor por vias de fato, destacou que situações assim não podem ser toleradas dentro do ambiente escolar:

— O Ministério Público reafirma seu compromisso com a proteção integral da infância e da adolescência, especialmente no ambiente escolar, onde devem prevalecer o respeito, a segurança e o cuidado — afirmou.

O que diz a prefeitura